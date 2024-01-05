Tete ve Ziyech Rashica etmedi

Galatasaray'ın geçen seneki şampiyon kadrosuyla bu sezonki kadrosunu karşılaştırdığınızda ne tür farklar var?

Geçen seneki kadrodaki oyuncuların aidiyet duyguları üst düzeydeydi. Herkes birbirine kenetlenmiş ve 'hepimiz birimiz birimiz hepimiz' anlayışıyla oynadılar. Bu ortamı da yaratan Okan Buruk oldu. Özellikle İcardi'nin takıma getirdiği hava, arkadaşlarına dağıttığı sinerji şampiyonluk yürüyüşüne dev bir katkı yaptı. Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu solda oynarken İcardi'yle birlikte toplam 22 gol, 7 asiste imza attı. Kerem sadece 9 gol atıp, 12 asist yaptı. Bu asistlerin 6'sı İcardi'ye gitti. Arjantinli golcü de 7 asistinin 3'ünü Kerem'e yaptı. Zaha yüzünden İcardi-Kerem birlikteliği bozulunca Galatasaray gol yollarında üretme zorluğu yaşadı. Örneğin geçen seneki kadroya Davidson Sanchez dışında Lucas Torreira'nın yanına güçlü bir orta saha ve sol bek alınsaydı, toplam 3 transferle Galatasaray çok daha güçlü ve verimli olurdu. Rashica'nın yerine sağda oynayan Tete ve Ziyech, Rashica kadar katkı yapmadı. Rashica savunmaya da destek veren bir oyuncuydu. Mertens takımın gülen yüzüydü, arkadaşlarının saha içindeki pozisyonlarını yönetiyordu. Zaha'ya yer açmak için Kerem'i 10 numarayı çekmek işe yaramadı. Geçen sene şampiyon olan kadro Michael Jordan'ın şu sözüne benziyor: Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu alırsınız.

Levent TÜZEMEN