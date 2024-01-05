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Cimbom'a Brezilyalı sol bek

Artık savunmanın solunda sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Palmeiras’ın genç yıldızı Vanderlan’ın peşine düştü. Galatasaray, Sambacı’nın transferi için Milan ve Rennes’le yarışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Cimbom'a Brezilyalı sol bek

Süper Lig'in ilk yarısını averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle de defansın solunun güçlendirilmesi için kollar sıvandı. Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino beklentilerin altında kaldı. Kazımcan Karataş da solda saman alevi gibi bir parlayıp bir söndü, açığı kapatamadı. Angelino'nun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanırken Kazımcan da kiralık verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle temaslar başlarken aranan isim Brezilya'dan bulundu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Galatasaray'ın, Brezilya ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen Vanderlan'ı listesine aldığı bildirildi. Yönetimin, 21 yaşındaki Brezilyalı sol beki bir süredir izlediği ve teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Palmeiras formasını 62 karşılaşmada terleten Vanderlan, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldızla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Rennes'in de ilgilendiği ve 3 takım arasında ciddi bir yarış olacağı vurgulandı. Vanderlan'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Savaş ÇORLU

MELO GETİRECEK

G.Saray'ın sol bek adayları arasına Vanderlan da eklenirken sarı- kırmızılı ekibin kısa sürede transfer görüşmelerine nokta koyması ve açığı kapatması bekleniyor. Uzun süre Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun da bu transferde aracı olması bekleniyor.

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ

Vanderlan, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki sol beki olarak görülüyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Brezilya'da en beğendiği isimler arasında Vanderlan'ı göstermişti.

ZİRVEDE

Palmeiras, altyapısından yetişen 2022-2023 sezonunda A Takım'a çıkan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da en efektif sol bek olarak dikkat çekti. Yüzde 73 hücuma çıkış istatistiği yakalayan Vanderlan, bu konuda zirvede yer aldı.

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