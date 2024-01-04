Cimbom'a gün doğdu!

Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonu yine şampiyon olarak tamamlamak ve Avrupa Ligi'nde final oynamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte özellikle orta sahaya takviye yapılması planlanıyor. Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Ndombele beklentilerin altında kaldı. Oliveira da ciddi bir operasyon geçirdi ve takıma ne zaman katılacağı belirsizliğini koruyor. İşte bu noktada İngiltere'den sürpriz bir haber geldi. Arsenal, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Thomas Partey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FAZLA ŞANS BULAMADI

The Times'ta yer alan haberde, teknik direktör Mikel Arteta'nın ocak ayındaki transfer döneminde defansif bir orta saha oyuncusu istediği aktarıldı. Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise Partey ile yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi. Galatasaray yönetimi rotasını bir kez daha Ganalı futbolcuya çevirirken bu sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla şans bulamayan Partey ve menajeriyle görüşmelerin yeniden başlanması kararı alındı. Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

Arsenal'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sadece 341 dakika sahada kalabildi.

Servet ödedi Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro'ya Arsenal'e transfer aldı. Kariyeri boyunca çıktığı 395 maçta 34 gol, 18 asist yaptı.