TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı haline gelen ve kiralık gönderilen o futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu gittiği yerde de beklentileri karşılayamazken sarı-kırmızılılara geri dönecek. İşte detaylar...
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Ndombele, Angelino ve Halil Dervişoğlu, teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamadı.
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ve istemilen verim alınamayan isimden birisi de Yusuf Demir'di.
Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf Demir, daha çok süre alması adına Basel'e kiralandı.
2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.
11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf'tan Basel'de memnun kalmadı.
İsviçre ekibinin, kiralık sözleşmesini feshedip Yusuf Demir'i geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.
Avusturya Milli Takımı'na da artık davet alamayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.
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