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TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı haline gelen ve kiralık gönderilen o futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu gittiği yerde de beklentileri karşılayamazken sarı-kırmızılılara geri dönecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hereketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında da nokta transferler yapıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Cimbom'da sezon başında transfer edilen futbolcuların bazıları, istenilen performansın uzağında kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Ndombele, Angelino ve Halil Dervişoğlu, teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ve istemilen verim alınamayan isimden birisi de Yusuf Demir'di.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf Demir, daha çok süre alması adına Basel'e kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf'tan Basel'de memnun kalmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Gittiği yerde de tutunamadı! Galatasaray'a geri dönüyor

İsviçre ekibinin, kiralık sözleşmesini feshedip Yusuf Demir'i geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

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