TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 19 maçta forma giyen ve 1 maça çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek olan İspanyol futbolcuyu sezonun geri kalanında değerlendirmeyi düşünmüyor.