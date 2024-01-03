TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonunda kadar zorlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Galatasaray, sezon başında RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralamıştı.
Angelino transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı.
26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.
Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 19 maçta forma giyen ve 1 maça çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek olan İspanyol futbolcuyu sezonun geri kalanında değerlendirmeyi düşünmüyor.
Galatasaray yönetimi, Leipzig ile Angelino'nun geri dönüşü için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.
AJAX YOLCUSU
Ajax'ın Angelino transferi için bonservisine sahip olan Leipzig ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino'yu sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmüyor.
Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.
İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
26 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Angelino'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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