Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 09:13
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Aslan ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle üst üste 2. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Cimbom aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonunda kadar zorlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Galatasaray, sezon başında RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Angelino transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 19 maçta forma giyen ve 1 maça çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek olan İspanyol futbolcuyu sezonun geri kalanında değerlendirmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Galatasaray yönetimi, Leipzig ile Angelino'nun geri dönüşü için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

AJAX YOLCUSU

Ajax'ın Angelino transferi için bonservisine sahip olan Leipzig ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılı kulüp, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino'yu sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...

26 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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