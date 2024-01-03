Evander kiralanacak

Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Evander de eklendi. Sarı-kırmızılı ekipte, sezon başında Tottenham'dan kiralanan Ndombele beklentileri karşılayamadı. Sergio Oliveira ise ameliyat oldu ve uzun bir süre daha takıma katılması beklenmiyor. İşte bu noktada dikkat çekici bir iddia geldi. MLS'DE Portland forması giyen Evander'in Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı" dedi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ferin, "Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" dedi.

BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Evander'in Portland ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor. Devre arası transfer limitlerini aşmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor

238 MAÇ

Kariyeri boyunca 238 maça çıkan Brezilyalı merkez orta saha 66 gol atıp 44 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

18 GOL ATTI

Güncel transfermarkt değeri 8 milyon euro olarak belirlenen Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp, 8 asistlik katkı sağladı.