2023'ün kralı Mauro Icardi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda da başrolü oynayan tecrübeli forvet böylece 2023 takvim sezonunun en skorer ismi oldu. Onu 17'şer golle Vincent Aboubakar ve Mame Thiam takip ediyor. Diagne ve Valencia'nın ise 2023'te 16'şar gol attı.

MAURO'M ÇOK ÇALIŞTI

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bir paylaşım yaptı. Wanda Nara "2023. Mauro Icardi'm, çok çalıştı ve oynamasında ısrar ettiğim, sevdiğim takımda, şehirde ortaya çıktı ve kazandı. Ayrıca yılın sporcusu oldu" ifadelerini kullandı. Yeni yıla Dubai'de girdiler.