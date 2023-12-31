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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yayınlanan yeni yıl mesajında, "Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 14:41
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşı olan 2023 yılını geride bırakıyor ve 2024'e merhaba diyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır. Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde kulüp olarak almış olduğumuz hızlı yardım aksiyonu ve camiamızın insani değerleri her şeyin üzerinde tutan duruşu bizler için gurur kaynağı olmuştur. Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum.

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