Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Muslera'nın alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar Arjantinli kaleci için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:38
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Galatasaray'da başarılı 12 sezon geçiren Muslera gelişmesi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını ve sözleşmesini düşünerek kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Galatasaray'ın gündemine son olarak Atalanta forması giyen Juan Musso geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

İtalyan gazeteci sarı kırmızılılar hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

G.SARAY BİLGİ İSTEDİ!

Galatasaray, Juan Musso hakkında bilgi istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

Oyuncu daha fazla forma şansı bulmak için ocak ayında Atalanta'dan ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

2021 yılında Atalanta'ya katılan Juan Musso, bu sezon forma giydiği 15 resmi maçta kalesinde 16 gol gördü. 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle

1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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