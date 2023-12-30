TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Arjantinli eldivene kanca! Juan Musso için flaş hamle
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Muslera'nın alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar Arjantinli kaleci için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını ve sözleşmesini düşünerek kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Galatasaray'ın gündemine son olarak Atalanta forması giyen Juan Musso geldi.
İtalyan gazeteci sarı kırmızılılar hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
G.SARAY BİLGİ İSTEDİ!
Galatasaray, Juan Musso hakkında bilgi istedi.
Oyuncu daha fazla forma şansı bulmak için ocak ayında Atalanta'dan ayrılabilir.
2021 yılında Atalanta'ya katılan Juan Musso, bu sezon forma giydiği 15 resmi maçta kalesinde 16 gol gördü. 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.91 boyundaki kalecinin Atalanta'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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