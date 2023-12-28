Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde Brezilyalı stoper Leo Ortiz yer alıyordu. Tecrübeli ismin, oynamak istediği takım belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:35
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala, operasyonlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biri de defans hattını güçlendirmek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Galatasaray'ın stoper adayları arasında Bragantino forması giyen Brezilyalı futbolcu Leo Ortiz de yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Brezilya basınından Terra'da yer alan habere göre Flamengo'nun Bragantino'ya kiralık gönderdiği Matheus Gonçalves, Leo Ortiz'i Flamengo'ya transferi konusunda ikna etmeye çalıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Haberde Flamengo'nun Ortiz için kulübü Bragantino'ya 5 milyon euro önerdiği ancak bu teklifin az bulunduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Öte yandan görüşmelerin sürdüğü ve Ortiz'in de Flamengo'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Bu sezon 22 karşılaşmada görev alan tecrübeli defans oyuncusu, takımına 3 gollük skor katkısı da sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

LEO ORTIZ KİMDİR?

3 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Profesyonel futbol kariyerine Internacional'de başladı. 2018'de Sport Recife'ye kiralandı. 2019 yılında da Bragantino'ya bedelsiz transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

1.85 cm boyundaki Ortiz, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor

Kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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