TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istiyordu! Leo Ortiz o takıma sıcak bakıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde Brezilyalı stoper Leo Ortiz yer alıyordu. Tecrübeli ismin, oynamak istediği takım belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Galatasaray'ın stoper adayları arasında Bragantino forması giyen Brezilyalı futbolcu Leo Ortiz de yer alıyor.
Brezilya basınından Terra'da yer alan habere göre Flamengo'nun Bragantino'ya kiralık gönderdiği Matheus Gonçalves, Leo Ortiz'i Flamengo'ya transferi konusunda ikna etmeye çalıştı.
Haberde Flamengo'nun Ortiz için kulübü Bragantino'ya 5 milyon euro önerdiği ancak bu teklifin az bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan görüşmelerin sürdüğü ve Ortiz'in de Flamengo'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
Bu sezon 22 karşılaşmada görev alan tecrübeli defans oyuncusu, takımına 3 gollük skor katkısı da sağladı.
LEO ORTIZ KİMDİR?
3 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional'de başladı. 2018'de Sport Recife'ye kiralandı. 2019 yılında da Bragantino'ya bedelsiz transfer oldu.
1.85 cm boyundaki Ortiz, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...
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