Haberler Galatasaray İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en dikkat çeken anlarından biri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin yaşadığı tartışma olmuştu. İtalyan basını, ikili arasında geçen konuşmayı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:46
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MERT KILIÇ
İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Sarı-lacivertliler gibi puanını 44'e çıkaran Galatasaray ise averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında yaşanan tartışma oldu.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Boşnak golcü, Arjantinli forvetin penaltı beklediği pozisyon sonrası rakibine tepki gösterdi.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Icardi'nin de Dzeko'ya karşılık vermesi sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, mücadele sonrası Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Edin Dzeko da Romano'nun bu paylaşımına yanıt verdi.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Deneyimli forvet paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri" ifadelerini kullandı.

İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog

Öte yandan İtalyan basını, iki futbolcunun tartışma esnasında yaşanan diyaloğu açıkladı. İşte o sözler...

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