İtalyanlar duyurdu! İşte Icardi ve Dzeko arasında yaşanan diyalog
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en dikkat çeken anlarından biri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin yaşadığı tartışma olmuştu. İtalyan basını, ikili arasında geçen konuşmayı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler gibi puanını 44'e çıkaran Galatasaray ise averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.
Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında yaşanan tartışma oldu.
Boşnak golcü, Arjantinli forvetin penaltı beklediği pozisyon sonrası rakibine tepki gösterdi.
Icardi'nin de Dzeko'ya karşılık vermesi sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, mücadele sonrası Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Edin Dzeko da Romano'nun bu paylaşımına yanıt verdi.
Deneyimli forvet paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İtalyan basını, iki futbolcunun tartışma esnasında yaşanan diyaloğu açıkladı. İşte o sözler...
Dzeko: "Kendi işine bak"
Icardi: "Bunu yapmazsam ne olur?"
Dzeko: "Neden bahsediyorsun?"
Icardi: "Tekrar ediyorum, kendi işime bakmazsam ne olur?"
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