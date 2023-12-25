Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Barcelona forması giyen Inaki Pena açıklamalarda bulundu.
Barcelona forması giyen Inaki Pena açıklamalarda bulundu.
2 sezon önce Galatasaray formasını sırtına geçiren İspanyol file bekçisi, o dönem Muslera'nın sakatlığı ile eldivenleri eline giymişti.
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci, 5 aylık kiralama sözleşmesi sona ermiş ve Barcelona'ya geri dönmüştü.
Pena, Barcelona Kulübü'nün internet sitesine Galatasaray hakkında da önemli ifadeler kullandı.
İŞTE PENA'NIN SÖZLERİ:
Xavi geldiğinde birkaç sezondur yedek takımdaydım ve A takımın üçüncü kalecisiydim.
Bana A takım kalecisi olma potansiyelini gördüğünü söyledi.
Ben de bunun gerçekleşmesi için dışarı çıkıp kendimi başka bir yerde yarışırken görmem gerektiğini söyledim.
O dönemde sezon ortasında Galatasaray'a kiralık olarak gitmeme izin verdiği için kendisine teşekkür etmeliyim.
Bana tüm güveni verdi ve geri döndüğümde Marc ter Stegen'le rekabet edebilecek şartları bende gördüğünü söyledi.
Bu yüzden geçen sezon sözleşmemi yeniledim.
Yedek takım ile A takım arasında değişen dört veya beş sezondan sonra değişikliğe ihtiyacım vardı. Gençken kaliteli dakikalara ihtiyacınız vardır.
O anda Türkiye'ye, Galatasaray'a gitme fırsatını yakaladım ve bundan faydalandığım için çok gururluyum.
Riskli bir karardı. Takım küme düşmeye yakındı ve ben, sakatlanan idol Muslera'nın yerine geçmek zorunda kaldım.
Orada Domenec Torrent ve Barça'da görev yapmış kaleci antrenörü Ricard Segarra gibi bir antrenörler buldum.
Hatta beni ikna ettiler ve ben de İspanya Ligi'nden gelen diğer teklifleri reddettim. Ve ben haklıydım.
Barça'nınkine mümkün olduğunca benzer bir oyun metodolojisine sahip bir takıma gitmek istedim.
Domenec, Guardiola ile uzun yıllar çalıştı. Benden ne isteyeceğini biliyordum, o da benim ona ne verebileceğimi biliyordu. Sonunda bana karar veren şey bu.
MUSLERA İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU!
Çok güzel. Galatasaray'da 11-12 yıldır oynuyor ve Türkçe konuşuyor.
Ciddi bir menisküs yaralanması geçirdiği için geldim. Bana profesyonel ve kişisel düzeyde çok yardımcı oldu. Onu çok seviyorum, ara sıra konuşuyoruz.
CAMP NOU'DA OYNANAN BARCELONA - GALATASARAY MAÇI...
O maçta zihinsel olarak güçlendim. Yüksek rekabette iyi bir seviye sunabileceğimi kendime gösterdim.
Bu performansımdan tabii ki çok mutluyum. Elbette Barça'nın ikna edilmesine yardımcı oldu.