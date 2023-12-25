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Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

2021-2022 sezonunda Galatasaray forması giyen İspanyol file bekçi Inaki Pena Barcelona kulübünün internet sitesine flaş açıklamalarda bulundu. Pena, Galatasaray dönemi hakkında da önemli ifadeler kullandı. İşte Pena'nın sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:48
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Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Barcelona forması giyen Inaki Pena açıklamalarda bulundu.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

2 sezon önce Galatasaray formasını sırtına geçiren İspanyol file bekçisi, o dönem Muslera'nın sakatlığı ile eldivenleri eline giymişti.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci, 5 aylık kiralama sözleşmesi sona ermiş ve Barcelona'ya geri dönmüştü.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Pena, Barcelona Kulübü'nün internet sitesine Galatasaray hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

İŞTE PENA'NIN SÖZLERİ:

Xavi geldiğinde birkaç sezondur yedek takımdaydım ve A takımın üçüncü kalecisiydim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Bana A takım kalecisi olma potansiyelini gördüğünü söyledi.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Ben de bunun gerçekleşmesi için dışarı çıkıp kendimi başka bir yerde yarışırken görmem gerektiğini söyledim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

O dönemde sezon ortasında Galatasaray'a kiralık olarak gitmeme izin verdiği için kendisine teşekkür etmeliyim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Bana tüm güveni verdi ve geri döndüğümde Marc ter Stegen'le rekabet edebilecek şartları bende gördüğünü söyledi.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Bu yüzden geçen sezon sözleşmemi yeniledim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Yedek takım ile A takım arasında değişen dört veya beş sezondan sonra değişikliğe ihtiyacım vardı. Gençken kaliteli dakikalara ihtiyacınız vardır.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

O anda Türkiye'ye, Galatasaray'a gitme fırsatını yakaladım ve bundan faydalandığım için çok gururluyum.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Riskli bir karardı. Takım küme düşmeye yakındı ve ben, sakatlanan idol Muslera'nın yerine geçmek zorunda kaldım.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Orada Domenec Torrent ve Barça'da görev yapmış kaleci antrenörü Ricard Segarra gibi bir antrenörler buldum.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Hatta beni ikna ettiler ve ben de İspanya Ligi'nden gelen diğer teklifleri reddettim. Ve ben haklıydım.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Barça'nınkine mümkün olduğunca benzer bir oyun metodolojisine sahip bir takıma gitmek istedim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Domenec, Guardiola ile uzun yıllar çalıştı. Benden ne isteyeceğini biliyordum, o da benim ona ne verebileceğimi biliyordu. Sonunda bana karar veren şey bu.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

MUSLERA İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU!

Çok güzel. Galatasaray'da 11-12 yıldır oynuyor ve Türkçe konuşuyor.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Ciddi bir menisküs yaralanması geçirdiği için geldim. Bana profesyonel ve kişisel düzeyde çok yardımcı oldu. Onu çok seviyorum, ara sıra konuşuyoruz.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

CAMP NOU'DA OYNANAN BARCELONA - GALATASARAY MAÇI...

O maçta zihinsel olarak güçlendim. Yüksek rekabette iyi bir seviye sunabileceğimi kendime gösterdim.

Inaki Pena'dan olay Galatasaray sözleri! "Küme düşme..."

Bu performansımdan tabii ki çok mutluyum. Elbette Barça'nın ikna edilmesine yardımcı oldu.

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