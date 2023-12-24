TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde iki isim var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.
Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.
Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmeyi ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.
Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.
G.Saray yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.
14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef ise yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.
Bu kapsamda takımdan teknik direktör Okan Buruk'un yolların ayrılmasını istediği isimler ortaya çıktı.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI
Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.
İLK AYRILIK: ANGELINO
Bu doğrultuda Leipzig'le satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler yapan Cimbom, istediği sonucu alamadı.
İspanyol sol bekle devre arasında yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.
OLIVEIRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK
Göğüs kasında kopuk oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira'nın sahalara dönüş tarihi merak ediliyor.
Portekizli yıldızın dönüşünün uzaması halinde sezon sonuna kadar kontratı dondurulacak ve kontenjan açılacak.
Sarı-kırmızılıların bu hamleleri gerçekleştirdikten sonra transfer edeceği yıldızlar ise ortaya çıktı. İşte listedeki 2 futbolcu...
SOL BEKTE ADAY SERGIO GOMEZ!
Angelino'dan istediği verimi alamayan Cimbom, Manchester City'de forma şansı bulamayan Sergio Gomez'i liste başına yazdı.
23 yaşındaki İspanyol yıldız daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirmek adına ayrılığa sıcak bakıyor.
Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllık kiralamak istiyor.
Sergio Gomez bu sezon 8 maçta sadece 268 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.
Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gözüküyor.
Bu transfer için Juan Mata da devreye girecek ve vatandaşına İstanbul'u anlatacak.
Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.
ORTA SAHAYA 22'LİK DİNAMO!
Bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek isteyen Cimbom, rotayı Danimarka'ya kırdı.
G.Saray, Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek için devreye girdi.
22 yaşındaki futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Merkez orta saha oyuncusu, bu sezon 46 maçta forma giyerken 16 gol - 10 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 21 dakika süre aldı.
Ayrıca Beşiktaş ile oynanan Konferans Ligi grup maçlarında ise 2 maçta 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
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