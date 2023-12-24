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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde iki isim var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:55
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmeyi ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

G.Saray yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef ise yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Bu kapsamda takımdan teknik direktör Okan Buruk'un yolların ayrılmasını istediği isimler ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

İLK AYRILIK: ANGELINO

Bu doğrultuda Leipzig'le satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler yapan Cimbom, istediği sonucu alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

İspanyol sol bekle devre arasında yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

OLIVEIRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Göğüs kasında kopuk oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira'nın sahalara dönüş tarihi merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Portekizli yıldızın dönüşünün uzaması halinde sezon sonuna kadar kontratı dondurulacak ve kontenjan açılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Sarı-kırmızılıların bu hamleleri gerçekleştirdikten sonra transfer edeceği yıldızlar ise ortaya çıktı. İşte listedeki 2 futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

SOL BEKTE ADAY SERGIO GOMEZ!

Angelino'dan istediği verimi alamayan Cimbom, Manchester City'de forma şansı bulamayan Sergio Gomez'i liste başına yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

23 yaşındaki İspanyol yıldız daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirmek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllık kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Sergio Gomez bu sezon 8 maçta sadece 268 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Bu transfer için Juan Mata da devreye girecek ve vatandaşına İstanbul'u anlatacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

ORTA SAHAYA 22'LİK DİNAMO!

Bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek isteyen Cimbom, rotayı Danimarka'ya kırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

G.Saray, Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

22 yaşındaki futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Merkez orta saha oyuncusu, bu sezon 46 maçta forma giyerken 16 gol - 10 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 21 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan çifte bomba! Sol beke ve orta sahaya takviye

Ayrıca Beşiktaş ile oynanan Konferans Ligi grup maçlarında ise 2 maçta 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

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