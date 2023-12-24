GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi sonrası sitem! "İlk yarıda yumruk vardı"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk: Maçtan önce de kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Az pozisyonlu geçti. Rakibimiz çok bekledi. Topu bize bıraktı. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Günün sonuna baktığımızda bu derbiden daha fazla pozisyon beklenebilirdi."

"BOKS RİNGLERİNDE OLAN POZİSYONDU"

Penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Okan Buruk, İlk yarı bir yumruk vardı. Penaltı pozisyonu demeyeceğim. Penaltı farklı oluyor penaltı pozisyonu farklı oluyor. Net bir yumruk vardı. Sizleri de eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek sizinde düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedi. Sizi de eleştireceğim beIN SPORTS! Bu görüntüyü net olarak çekememek sizin düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedik! Bunu gösterememek, bunu vermemek! Hakeme bağlamak istemiyorum bizlerde yeterli oyun koyamadık ama net bir penaltımız verilmedi. Boey'e yumruk atılıyor Sacha ve yumruğu atan aynı kartı görüyor." ifadelerini kullandı.

BURUK'TAN SÜPER KUPA ELEŞTİRİSİ

Komik oluyor! Süper Kupa'nın planlaması çok saçma. Üst üste iki derbi çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımını tekrar oynatmak çok saçma. Bu kadar çok saçma şey varken iki takım gidip oynayacağız."