GALATASARAY HABERLERİ - Lorik Cana derbi öncesi tahmin yaptı! Skor verdi

Derbi hakkında konuşan Cana, "Derbiler özeldir. Bu yıl ağırlığı daha da arttı. Kesinlikle belirleyici bir maç değil ama bu maçın iki takım taraftarları için de ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbiriyle rekabet ediyorlar.

Bu sezon durumlar daha ilginç çünkü ligde açık ara lider durumdalar ve sanırım sonuna kadar böyle gidecek. Galatasaray'ın işi biraz daha zor çünkü geçen sezonun şampiyonu olarak baskı daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.