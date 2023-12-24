GALATASARAY HABERLERİ - Lorik Cana derbi öncesi tahmin yaptı! Skor verdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu maç öncesi görüşlerini paylaşan sarı-kırmızılıların eski yıldızı Lorik Cana, skor vererek tahminde bulundu. (GS spor haberleri)
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Derbi hakkında konuşan Cana, "Derbiler özeldir. Bu yıl ağırlığı daha da arttı. Kesinlikle belirleyici bir maç değil ama bu maçın iki takım taraftarları için de ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbiriyle rekabet ediyorlar.
Bu sezon durumlar daha ilginç çünkü ligde açık ara lider durumdalar ve sanırım sonuna kadar böyle gidecek. Galatasaray'ın işi biraz daha zor çünkü geçen sezonun şampiyonu olarak baskı daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY 2-1 KAZANACAK"
Derbide Galatasaray'ın kazanmasını beklediğini söyleyen Cana, "Derbiler bambaşka maçlar. Ligdeki konumunuzu, bir sonraki maçın ne olduğunu unutuyorsunuz ve sadece maça odaklanıyorsunuz. Fenerbahçe - Galatasaray derbileri, dünyanın en büyük derbilerinden biri.
Maçı tahmin etmek çok zor, ikisi de iyi takım. İki takım da ligin geri kalanından daha kaliteli ancak ben Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Derbide forvetlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Dzeko'nun büyük bir etkisi var.
Sakatlık problemi olduğunu da sanmıyorum, sahada olacaktır. Öte yandan Icardi'nin beklentilere her zaman iyi yanıt verdiğini söyleyebiliriz." sözlerini sarf etti.
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