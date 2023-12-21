TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Brands, "O bize gerçekten gelmek istemediği hissini veren tek kişiydi, diğer tüm oyuncular gelmek istediklerini belli ettiler.

Sanchez maaşına bakıldığında da bizim açımızdan mümkün bir transferdi. Bu yüzden onunla imzalamadık ve Bella-Kotchap'ı kiralamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.