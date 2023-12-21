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TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Davinson Sanchez ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak futbolcunun Cimbom için Avrupa'nın o dev takımından gelen teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:39
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TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledikten sonra Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızı bedelsiz kiralarken, Kolombiyalı stoperi ise 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Bu süreçte 27 yaşındaki futbolcu için Eredivisie temsilcisi PSV'de devreye girmiş fakat oyuncu G.Saray'ı seçmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Transfer gerçekleşmeyince Hollanda ekibi Southampton forması giyen Armel Bella-Kotchap'ı kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

PSV, ligde 16'da 16 yaparak liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibiyle arasında 10 puanlık fark oluştu.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

"BİZİ İSTEMEDİ"

aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel Taşova'nın Voetbal International'den derlediği haberde açıklamalarda bulunan kulübün genel müdürü Marcel Brands, Davinson Sanchez'in kendilerine gelmek istemediğini dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Brands, "O bize gerçekten gelmek istemediği hissini veren tek kişiydi, diğer tüm oyuncular gelmek istediklerini belli ettiler.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Sanchez maaşına bakıldığında da bizim açımızdan mümkün bir transferdi. Bu yüzden onunla imzalamadık ve Bella-Kotchap'ı kiralamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Meğer Davinson Sanchez Galatasaray için o Avrupa devini reddetmiş!

Cimbom'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...

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