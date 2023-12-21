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Galatasaray'ın derbi hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 18:06
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Galatasaray'ın derbi hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek

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