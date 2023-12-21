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Galatasaray taraftarları derbide tribünde olacak!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş karar geldi. Alınan karara göre derbide Galatasaray taraftarları maçı deplasman tribününden takip edebilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:57 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:06
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Galatasaray taraftarları derbide tribünde olacak!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kritik gelişmeler yaşanıyır. Son olarak İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş karar geldi.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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