Galatasaray taraftarları derbide tribünde olacak!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kritik gelişmeler yaşanıyır. Son olarak İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş karar geldi.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.
VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."