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Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 10 numara eksikliğini devre arasında gidermek isteyen sarı kırmızılı yönetim 20 yaşındaki Yunan yıldız için hamle yapma kararı aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Derbi öncesi morallenmek isteyen sarı kırmızılılar 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Transfer öncelik olarak sol bek ve orta saha bölgesi belirlendi.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Ndombele'nin beklentilerin altında kalması ve Oliveira'nın ciddi sakatlık yaşaması sonrası sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Galatasaraylı kurmaylar sürpriz bir yaratıcı orta saha oyuncusunu gündemine aldı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 10 numara Giannis Konstantelias için yeni bir hamle yapma kararı aldı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Cimbom, geçtiğimiz aylarda genç yetenek için PAOK'un kapısını çalmış ancak sonuç alamamıştı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Yunan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Bu sezon 27 maçta forma giyen Konstantelias, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Yunanistan Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen genç yıldız 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...

Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor.

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