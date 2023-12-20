Galatasaray'dan 10 numara transferi! Giannis Konstantelias...
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 10 numara eksikliğini devre arasında gidermek isteyen sarı kırmızılı yönetim 20 yaşındaki Yunan yıldız için hamle yapma kararı aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Transfer öncelik olarak sol bek ve orta saha bölgesi belirlendi.
Ndombele'nin beklentilerin altında kalması ve Oliveira'nın ciddi sakatlık yaşaması sonrası sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı.
Galatasaraylı kurmaylar sürpriz bir yaratıcı orta saha oyuncusunu gündemine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 10 numara Giannis Konstantelias için yeni bir hamle yapma kararı aldı.
Cimbom, geçtiğimiz aylarda genç yetenek için PAOK'un kapısını çalmış ancak sonuç alamamıştı.
Yunan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon 27 maçta forma giyen Konstantelias, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
Yunanistan Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen genç yıldız 1 kez fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor.
Transfermart'a göre 2022 yılında 400 bin Euro değerinde olan Yunan yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.
20 yaşındaki Konstantelias geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
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