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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda maçın yıldızlarından olarak görülen oyuncuya İtalyan devi talip oldu. Ocak ayında sürpriz ayrılık yaşanabilir... | (Enes Cevahirci - Dış haberler) İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 23:14
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Sarı kırmızılılar rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Puanını 43 yapan Cimbom, derbi öncesi Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Galatasaray'da başarılı müdahaleleriyle Victor Nelsson ön plana çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transferinden sonra formasından uzak kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Sanchez'in sakatlığından sonra formayı yeniden alan Victor Nelsson gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

DALYA DEDİ

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Diğer yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Zlatan Ibrahimovic'in Milan kulübünende danışman olarak görev almasıyle birlikte Milano ekibi transferde harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

sport.sky'da yer alan habere göre Victor Nelsson, Milan'ın stoper transferi listesinde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

İtalyan devinin stoper olarak ilgilendiği bir başka isim ise Barcelona'dan Aston Villa'ya kiralanan Clement Lenglet...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

EURO 2024'te Danimarka formasıyla boy göstermek isteyen Nelsson, düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü

Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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