GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda maçın yıldızlarından olarak görülen oyuncuya İtalyan devi talip oldu. Ocak ayında sürpriz ayrılık yaşanabilir... | (Enes Cevahirci - Dış haberler) İşte detaylar...
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Galatasaray'da başarılı müdahaleleriyle Victor Nelsson ön plana çıktı.
Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transferinden sonra formasından uzak kaldı.
Sanchez'in sakatlığından sonra formayı yeniden alan Victor Nelsson gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
DALYA DEDİ
Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.
İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Diğer yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Zlatan Ibrahimovic'in Milan kulübünende danışman olarak görev almasıyle birlikte Milano ekibi transferde harekete geçti.
sport.sky'da yer alan habere göre Victor Nelsson, Milan'ın stoper transferi listesinde yer alıyor.
İtalyan devinin stoper olarak ilgilendiği bir başka isim ise Barcelona'dan Aston Villa'ya kiralanan Clement Lenglet...
EURO 2024'te Danimarka formasıyla boy göstermek isteyen Nelsson, düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak istiyor.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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