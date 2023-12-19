Sparta Praglı Jakub Pesek: "Ben Galatasaray'ı istiyordum"

Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek,UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki atmosfer hakkında da konuşan Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır." dedi.