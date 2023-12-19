Haberler Galatasaray Sparta Praglı Jakub Pesek: "Ben Galatasaray'ı istiyordum"

Sparta Praglı Jakub Pesek: "Ben Galatasaray'ı istiyordum"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turundaki rakibi Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek, eşleşmeyi değerlendirdi. Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Praglı Jakub Pesek: "Ben Galatasaray'ı istiyordum"

Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek,UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki atmosfer hakkında da konuşan Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır." dedi.

DİĞER
GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti
F.Bahçe'den stoper kararı!
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...
Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Karagümrük maçı 11'i
RTÜK 'ilke kararı' aldı!
Bilgisayar İşletmenliği Kursu Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes Ünal'dan müjdeli haber! Enes Ünal'dan müjdeli haber! 16:31
Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! Yusuf Şimşek ilk galibiyetini arıyor! 16:21
Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! Uşakspor evinde Denizlispor ile yenişemedi! 16:20
F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... F.Bahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Dzeko... 16:04
Sakaryaspor deplasmanda kazandı! Sakaryaspor deplasmanda kazandı! 16:01
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:56
Daha Eski
Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman? 15:56
Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? 15:54
Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer... 15:51
Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:51
Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - B.Mönchengladbach maçı ne zaman? 15:49
Rosier için flaş transfer iddiası! Rosier için flaş transfer iddiası! 15:47