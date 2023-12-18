GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Cevad Prekazi, verdiği bir röportajda sarı-kırmızılıların gözde oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'le ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:31
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Prekazi Boey ile ilgili de, "Yüz kere gidiyor, bakmıyor bile kime orta yapacak. Hep yerden hep yerden olmaz" şeklinde konuştu.
Kosova doğumlu Prekazi, kariyerine 1975 yılında Trepca'da başladı. Ardından Partizan'a transfer oldu.
Tecrübeli futbol adamı Galatasaray'a ise 1985 yılında Hajduk Split'ten geldi. Prekazi, 6 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti.
Cevad Prekazi, Galatasaray dışında Türkiye'de Altay ve Bakırköyspor formalarını da giymişti.
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