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GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Cevad Prekazi, verdiği bir röportajda sarı-kırmızılıların gözde oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'le ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:31
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GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi verdiği röportajda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Prekazi, sarı-kırmızılıların gözde oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'e sert çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Kerem için, "Onun yeteneği müthiş ama teknik yok, sıfır pas... Benimle 6 ay çalışsın yüzde 50 garanti daha iyi oynar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Prekazi Boey ile ilgili de, "Yüz kere gidiyor, bakmıyor bile kime orta yapacak. Hep yerden hep yerden olmaz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Kosova doğumlu Prekazi, kariyerine 1975 yılında Trepca'da başladı. Ardından Partizan'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Prekazi'den Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey eleştirisi!

Tecrübeli futbol adamı Galatasaray'a ise 1985 yılında Hajduk Split'ten geldi. Prekazi, 6 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti.

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