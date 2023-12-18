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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ödül töreninde UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Spartak Prag ve transfer hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 21:15 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 21:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı ödül töreninde sarı kırmızılı ekibin ara transfer çalışmalarından UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Sparta Prag'a kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un konuşmasından öne çıkanlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

"AVRUPA'DA İDDİALI BİR G.SARAY VAR"
"Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

BURUK'TAN SPARTA PRAG SÖZLERİ!
Son 32 turundaki rakibi Spartak Prag hakkında da konuşan Buruk, "Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

"KARARLARIMIZI ALACAĞIZ"
"Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

"HEP FİNALDEN BAHSEDİYORUZ"
"İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalde bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal."

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