GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Sparta Prag ve transfer açıklaması!

"AVRUPA'DA İDDİALI BİR G.SARAY VAR"

"Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir."