Haberler Galatasaray Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray muhtemel rakipler... | Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray muhtemel rakipler... | Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray, play-off turunda mücadele edecek. Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekiminin tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 13:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray muhtemel rakipler... | Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 58. dakikada Lukas Lerager'in golüyle 1-0 mağlup bitirdi. Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli olan Cimbom'un katılacağı Avrupa Ligi'nde kura çekim tarihini araştıran futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek. Eşleşmeler belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna'nın son hali...
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...
Güneş'e flaş bir teklif daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da kura heyecanı!
Galatasaray'da büyük sorun!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paixao eski günlerinden çok uzak! Paixao eski günlerinden çok uzak! 13:37
Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! 13:10
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 13:00
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman? 12:46
Galatasaray - Bahçeşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Bahçeşehir maçı ne zaman? 12:43
Tianjin üçüncü bitirdi! Tianjin üçüncü bitirdi! 12:20
Daha Eski
Emre Mor'dan anlamlı hareket! Emre Mor'dan anlamlı hareket! 12:15
MLS'e bir yıldız daha! MLS'e bir yıldız daha! 12:11
G.Saray'da kura heyecanı! G.Saray'da kura heyecanı! 11:29
Galatasaray'da büyük sorun! Galatasaray'da büyük sorun! 11:19
Kartal'ın Avrupa'da 5 yıldır yüzü gülmüyor! Kartal'ın Avrupa'da 5 yıldır yüzü gülmüyor! 11:12
Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman? Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman? 10:59