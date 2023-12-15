Haberler Galatasaray Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Son dakika spor haberi: Stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Bragantino forması giyen Leo Ortiz'i gündemine aldı. Transferde harekete geçen yönetim, yıldız futbolcuya transfer teklifini yaptı. İşte detaylar ve Ortiz'in Galatasaray'a verdiği cevap... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 21:43
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Ocak ayında önemli takviyeler yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak istiyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Turnuvaya son 32 turundan katılacak olan sarı-kırmızılılar, gözünü kupaya dikti.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Bir Avrupa kupası daha kazanmanın peşinde olan Galatasaray'da devre arası hareketli geçecek.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

NELSSON YOLCU!
Ocak ayında gözle görülür değişiklikler yaşamaya hazırlanan Aslan'da Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Davinson Sanchez'in transferiyle gözden düşen Danimarkalı stoper, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Süre bulacağı bir takıma gitmek isteyen Nelsson, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Stoper rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray, kolları sıvadı.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Listedeki isimleri belirleyen sarı-kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz, öncelikli hedef olarak belirlendi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

TEKLİF YAPILDI!
Brezilyalı stoper Leo Ortiz'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, somut adımlar atmaya başladı.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan 27 yaşındaki stoper için harekete geçen yönetim, yıldız isme teklifini yaptı.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

GALATASARAY'I REDDETTİ!
Sarı-kırmızılıların temasa geçtiği Leo Ortiz'den kötü haber geldi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Brezilya basınında yer alan habere göre; Yıldız savunmacı, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

LEO ORTIZ FLAMENGO'YA DOĞRU!
Leo Ortiz'in Flamengo ile görüşmelerde anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Oyuncuyu ikna eden Flamengo yönetiminin, Bragantino ile bonservis görüşmelerinde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO!
Bragantino'nun Leo Ortiz için 6.5 milyon euro'luk beklentisi olduğu bildirildi.

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