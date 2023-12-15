Galatasaray'a gelecek mi? Leo Ortiz'den transfer cevabı

Ocak ayında önemli takviyeler yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi.
Ocak ayında önemli takviyeler yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Turnuvaya son 32 turundan katılacak olan sarı-kırmızılılar, gözünü kupaya dikti.
Bir Avrupa kupası daha kazanmanın peşinde olan Galatasaray'da devre arası hareketli geçecek.
NELSSON YOLCU!
Ocak ayında gözle görülür değişiklikler yaşamaya hazırlanan Aslan'da Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
Davinson Sanchez'in transferiyle gözden düşen Danimarkalı stoper, forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Süre bulacağı bir takıma gitmek isteyen Nelsson, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Stoper rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray, kolları sıvadı.
Listedeki isimleri belirleyen sarı-kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi.
Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz, öncelikli hedef olarak belirlendi.
TEKLİF YAPILDI!
Brezilyalı stoper Leo Ortiz'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, somut adımlar atmaya başladı.
Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan 27 yaşındaki stoper için harekete geçen yönetim, yıldız isme teklifini yaptı.
GALATASARAY'I REDDETTİ!
Sarı-kırmızılıların temasa geçtiği Leo Ortiz'den kötü haber geldi.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Yıldız savunmacı, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.
LEO ORTIZ FLAMENGO'YA DOĞRU!
Leo Ortiz'in Flamengo ile görüşmelerde anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.
Oyuncuyu ikna eden Flamengo yönetiminin, Bragantino ile bonservis görüşmelerinde bulunduğu ifade edildi.
BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO!
Bragantino'nun Leo Ortiz için 6.5 milyon euro'luk beklentisi olduğu bildirildi.