Haberler Galatasaray 6 önce biz seçtik

6 önce biz seçtik

Başkan Özbek, federasyonun tartışılmaması gerektiğini söyledi. "Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" şeklinde bir soruyu kesinlikle kabul etmediğini belirten G.Saray Kulübü Başkanı, "Federasyon bizim federasyonumuz. Düzeltilmesi gereken konular varsa istişare edilir" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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6 önce biz seçtik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na arka çıktı. Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğun yankıları devam ederken Özbek bu aşamada Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyonun tartışılmaması gerektiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, "TFF'ye güveniyor musunuz?' şeklindeki soruya kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu Futbol Federasyonu'nu 6 ay önce biz seçtik" diye konuştu.

MELER'İN KÜSMEMESİ LAZIM

Başkan Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin 'Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın ödül töreni sonrasında soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı başkan, saha içinde saldırıya maruz kalan hakem Halil Umut Meler'le ilgili olarak da "Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna kesinlikle küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah yaşadığı travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar" ifadelerini kullandı.

KUPAYI İSTİYORUZ

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi konusunda, "İyi bir takımımız var. İyi oynuyoruz. Şans bizim yanımızda olacak. Avrupa Ligi'nde kupaya kadar uzanmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖZBEK'TEN SOL BEK MÜJDESİ

Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip sezonun geride kalan bölümünde en çok defansın solunda zorlanırken Başkan Dursun Özbek, gerekli takviyeyi yapacaklarını açıkladı. Özbek bu konudaki bir soru üzerine, "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

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