Haberler Galatasaray Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 1-0 yenik ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılıların yıldız ismine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:05
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Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - BURUK MAÇLARDAN HİÇ DERS ALMAMIŞ

Kopenhag disiplinli, koşan, kadro kapasitesinin de bilincinde genelde kontrollü oynayan bir takım. Dün geceki taktik planları da kendi sahalarında oynamalarına rağmen oyunu geride kabul edip ani ve çabuk çıkışlarla pozisyon üretmekti.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray bütün maç oyunu karşı alana yıkan taraftı. Ama atletik ve iyi yerleşimli savunmayı aşacak varyasyonlar yapılamıyordu. Bunun da en önemli nedeni, ilerideki 3 forvetin alışılmış fiziki yetersizlikleriydi.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

İkinci devrenin başlarında kontradan yenen gol tabii bütün moral direncini zayıflattı. Buna rağmen Galatasaray oyunu bırakmadan gol aradı.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Ama ne yazık ki en net gole yakın 2 pozisyon (ki bir tanesi inanılmaz şekilde kaçtı) 4 dakikalık uzatma bölümünde geldi. Zaten gol de olsa bir şey değişmeyecekti.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk'un şansının da yardımıyla önemli kazanımlar yaptığı bazı maçlardan ders çıkarması gerekiyordu. Günümüz futbolunda üç fiziki düşüş içindeki forvetle oynarsanız büyük sorunlar yaşanır.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Zaten Galatasaray'da kalan 7 kişinin maçlarda canları çıkıyor. Dün de bunları yaşadık. Boey her şeyini yine verdi.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Ben en çok Kerem Aktürkoğlu'nun bitmeyen hırsıyla, inanılmaz gayretlerine üzüldüm. Bir futbolcu ancak elinden geleni yapmak için bu kadar uğraşır.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Sonuçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'ı devam ettirdiği için üzülmelidir ama Manchester'ı geride bırakıp Avrupa Ligi'ne devam etmek de küçümsenmemelidir.

Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı

Dün gecenin en büyük kahramanı kimdi derseniz cevap Orsato…

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