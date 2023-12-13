Ömer Üründül Kopenhag - Galatasaray maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 1-0 yenik ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılıların yıldız ismine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Ama ne yazık ki en net gole yakın 2 pozisyon (ki bir tanesi inanılmaz şekilde kaçtı) 4 dakikalık uzatma bölümünde geldi. Zaten gol de olsa bir şey değişmeyecekti.
Okan Buruk'un şansının da yardımıyla önemli kazanımlar yaptığı bazı maçlardan ders çıkarması gerekiyordu. Günümüz futbolunda üç fiziki düşüş içindeki forvetle oynarsanız büyük sorunlar yaşanır.
Zaten Galatasaray'da kalan 7 kişinin maçlarda canları çıkıyor. Dün de bunları yaşadık. Boey her şeyini yine verdi.
Ben en çok Kerem Aktürkoğlu'nun bitmeyen hırsıyla, inanılmaz gayretlerine üzüldüm. Bir futbolcu ancak elinden geleni yapmak için bu kadar uğraşır.
Sonuçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'ı devam ettirdiği için üzülmelidir ama Manchester'ı geride bırakıp Avrupa Ligi'ne devam etmek de küçümsenmemelidir.
Dün gecenin en büyük kahramanı kimdi derseniz cevap Orsato…
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