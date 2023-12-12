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Kükreme zamanı

Galatasaray, Parken'de tarihi bir maça daha çıkacak. 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı statta bu kez Şampiyonlar Ligi son 16 turu için sahne alacak. Nefesler tutuldu; Okan Buruk ve talebelerinden Danimarka'da yeni bir zafer daha bekliyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Kükreme zamanı

Avrupa Fatihi Galatasaray yine tarihi bir dönemeçte... Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında bugün Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Temsilcimiz, saat 23.00'te başlayacak karşılaşmadan galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United- Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray için Parken Stadı tarihi bir öneme sahip... Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası finalinde Arsenal ile bu statta karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini penaltılarla geçerek kupayı müzesine götürdü ve Türk futbolun ilk Avrupa kupasını kazandı. Okan Buruk da o müsabakada futbolcu olarak sahadaydı. Bugünkü maçta teknik direktör olarak kulübedeki yerini alacak olan Buruk ve öğrencileri yeni bir zafere imza atmaya çalışacak. Galatasaray 2-0 geriye düştüğü İstanbul'daki maçtan 2-2 berabere ayrılmış, Kopenhag'ı elinden kaçırmıştı. Galatasaray'da sakatlıkları geçen Sanchez, Ziyech ve Zaha sahada olacak. Sol bekte Devler Ligi maçlarında forma giyen Angelino'nun oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak.

4. RANDEVU

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım 1'er galibiyet elde etti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi. Grupta İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

Galatasaray bugün Avrupa kupalarında 314. maçına çıkacak. Asan oynadığı 313 maçın 112'sinde sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Gonçalves, Falk, Lerager, Bardghji, Elyounoussi, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Zaha, Kerem, Icardi

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