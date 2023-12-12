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Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Galatasaray nasıl tur atlar?

A Grubu'nda 13 puan toplayan Bayern Münih son 16 turuna adını yazdıran ilk takım oldu. Kopenhag ve Galatasaray'ın 5'er puanları var. Manchester United ise 4 puanda...

KAZANIRSA: Temsilcimiz, Kopenhag'ı mağlup ederse 8 puana yükselecek ve diğer maça bakılmadan üst tura çıkacak.

BERABERE: Bayern, Manchester deplasmanından 1 puan daha alsa yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilecek.

MAĞLUBİYET: Galatasaray, Kopenhag'a yenilse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilir. Bunun için Bayern'in Manchester'dan puan alması gerekiyor.

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