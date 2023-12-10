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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Son dakika spor haberi: Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Süper Lig ve Devler Ligi'nde takıma ciddi katkı veren 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Birçok kulübün listesinde yer alan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi neresi olacak? İşte o flaş sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:21
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Sarı-kırmızılılarda büyük bir gelişim gösteren 25 yaşındaki oyuncu, performansıya göz dolduruyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Yıldız isim, özellikle bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Sürekli artan bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın hücumdaki önemli kozları arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

BÜYÜK SKOR KATKISI
Adana Demirspor maçında da gol ve asist yaparak bunu bu sezon bir üçüncü kez gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, her sezon üzerine koyarak gidiyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

3. Lig'de 24 Erzincanspor forması giyerken, Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan ve 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki oyuncu, hem atıyor hem de attırıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP
Ligde 4 gol, 6 asist yapan Kerem, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United maçlarını boş geçmedi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Kerem yine bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de 2 asist, 1 gollük performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Bu sezon 10 numara pozisyonunda da değerlendirilen Kerem burada sol kanattaki gibi etkili olamadı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Galatasaray formasını toplamda 145 maçta giyen ve 36 gol atan Kerem, 38 de asist yaparak önemli bir iş çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Milli Takım'ın da önemli bir ismi olan Kerem'in uluslararası kulvardaki başarılı performansı, onu özellikle Avrupa büyük kulüplerinin takibine soktu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapan yıldız oyuncu, gözünü Kopenhag maçına çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Danimarka deplasmanında oynanacak maçtan mutlak galibiyet hedefleyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na da büyük iş düşecek.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

HAYALİ AVRUPA!
Transferde birçok takımın radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun hayali de Avrupa'da forma giymek.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu, Kopenhag ile oynanacak maç öncesi TuttoMercatoWeb'e açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, gelecek planlarından da bahsetti.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"Bir oyuncu olarak hedefim her geçen gün kendimi geliştirmek. Kalitemi, becerimi geliştirmek istiyorum ve en başından beri kendimi bu yola adadığıma inanıyorum."

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"KOPENHAG MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
"Kopenhag maçının taraftarlar ve kulüp için tarihi bir önemi var. Bir an önce maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz."

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"Final gibi bir maça çıkacağız. Çok zorlu bir mücadele olacak. Kopenhag iyi bir takım olduğunu grup maçlarındaki performansıyla kanıtladı. Biz de çok güçlü bir takımız. Kendimize güveniyoruz ve maça oldukça istekli çıkacağız."

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM"
Çok yönlü bir oyuncuyum. Birden fazla mevkiye uyum sağlayabiliyorum. Geçen sezon sol kanatta oynadım, şimdi 10 numara olarak oynuyorum. Sağ kanat olarak da görev yapabiliyorum.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"Benim için önemli olan sürekli yeni ve ilham verici tarzlara uyum sağlama arzusuyla gelişim göstermek."

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

MAURO ICARDI'NİN OLAĞANÜSTÜ ETKİSİ OLDU!
"Mauro Icardi'nin takım üzerinde olağanüstü bir etkisi oldu. Onun varlığı sahada harika şeyler yapabilme bilincine katkıda bulunuyor. Icardi ile birlikte oynamak benim için bir keyif..."

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"KARİYERİMDE BİR ADIM ATMAYA HAZIRIM"
"Zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissediyorum. Son iki sezonda iyi bir gelişim gösterdim. Her gün daha iyiye gitmek istiyorum. Kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

"KENDİMİ İTALYA LİGİ'NDE GÖRÜYORUM"
İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve bu sporun tarihini yazan kulüpleri var. Orada futbol oynamak heyecan verici olur.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Serie A çok yüksek bir seviye ve olağanüstü yetenekli futbolcular var. Hiç şüphe yok ki büyüleyici bir lig ve ben de bu ligde oynamak isterim.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yeni adresini duyurdu! Flaş transfer sözleri

Tüm bu tutku ve olağanüstü zorluklarla kendimi kesinlikle bu ligde görüyorum.

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