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Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadele, gruptan çıkacak takımı belirlemesi açısından kritik... Öte yandan Danimarka polisi de riskli olarak tanımlanan bu maç öncesi bir dizi önlem aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:16 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:21
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Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Kopenhag'a konuk olacak. Gruptan çıkacak takımın belirlenmesi adına büyük önem taşıyan kritik mücadele öncesinde Danimarka polisinin alarma geçtiği öğrenildi.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Milliyet'te yer alan habere göre Kopenhag'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın Danimarka polisi tarafından yüksek riskli organizasyonlar arasında tanımlandığı aktarıldı.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Danimarka'da polis departmanından yapılan açıklamada; Parken Stadyumu'nun çevresinde geçici 'ceza bölgesi' oluşturulduğu vurgulandı.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Danimarka polisinin uygulamaya aldığı 'ceza bölgesi' ile iki takım taraftarları arasında yaşanabilecek olası gerilimin engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Kopenhag - Galatasaray maçının oynanacağı gün Danimarka saatine göre 15.00'ten ertesi gün 03.00'e kadar olan süreçte 'ceza bölgesi' olarak tanımlanan alanda belirlenen belli suç türlerinde cezaların ikiye katlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Şiddet, vandalizm ve kamu düzeninin bozulması gibi suçların bu kapsamda daha yüksek cezalar ile değerlendirileceği belirtildi.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Kopenhag maçında deplasman tribününde yer alacak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de çarpıcı bir karara imza atıldığı öğrenildi. Deplasman tribününde yer alacak taraftarların maçın bitmesinin ardından 1 saat daha stadyumda tutulacağı belirtildi.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Kopenhag taraftarlarının Parken Stadyumu'ndan ayrılması ve bölgeden uzaklaşmasının ardından Galatasaray taraftarlarının dışarı çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

Kopenhag'da polis departmanının önde gelen müfettişlerinden Peter Dahl da alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. 'Ceza bölgesi' ve diğer uygulamaların, kavga ile kargaşa riski nedeniyle alındığını belirten Peter Dahl şu ifadeleri kullandı:

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

"Parken'de maç varken her zaman huzurlu bir akşam olmasını umuyoruz ancak aynı zamanda dürüst olmak gerekir ki bu iki kulüpten belirli taraftar grupları ile deneyimlerimiz olduğunu ve bu grupların rahatsızlık yaratma riskinin bulunduğunu da söylemeliyiz."

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi Danimarka polisinden dikkat çeken önlem!

"Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz."

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