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Galatasaray'da Adana Demirspor maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu galibiyeti değerlendirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu. Kerem, "İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 22:44
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu galibiyeti değerlendirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Kerem, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla galibiyeti değerlendirdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları:

"İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı." dedi.Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık."

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