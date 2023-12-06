Galatasaray korkusu!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'dan çıkma şansını son maça taşıyan Galatasaray, Parken Stadı'nda Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. 12 Aralık'ta oynanacak karşılaşmada rakibini yenmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 takım arasına kalacak. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Galatasaraylılar, bu tarihi karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamak için adeta seferber olmuş durumda... Sarı-kırmızılılar, kendilerine ayrılan tribün dışındaki bölümlerden de bilet almaya çalışıyor.

ZORLUĞUN FARKINDAYIZ

Taraftar desteğini kaybetmek istemeyen Kopenhag Kulübü ise bunun önüne geçmek için uğraş veriyor. Son olarak İletişim Direktörü Jes Mortensen konuyla ilgili açıklamada bulundu. Mortensen, "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. Galatasaray'ı geçmişten biliyoruz, dolayısıyla ne bekleyebileceğimize dair de bir fikrimiz var" dedi. Mortensen ayrıca "Tam olarak ne yapacağımızı söyleyemem ama deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları sokmamaya ekstra önem veriliyor" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIMDA DA SAVUNMA ALARMI

G.Saray, Davinson Sanchez'in zorlu maça yetişmesi için yoğun çaba harcarken Kopenhag'da da sakatlık şoku yaşanıyor. Danimarka temsilcisinin deneyimli stoperi Denis Vavro sakatlandı. Kopenhag'ın Aarhus'a 2-1 mağlup olduğu maçın 26. dakikasında yerde kalan Vavro'ye ilk müdahale saha içinde yapılırken, deneyimli savunmacı maça devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

PARA DOPİNGİ

Cimbom, Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna kalması halinde ciddi bir geliri kasasına koyacak. Bu durum yönetimi de harekete geçirdi. Futbolcuların en kritik virajda tarihi maça motive etmek isteyen yöneticiler, ellerini ceplerine atarak gecikmiş alacakları bu hafta içerisinde hesaplara yatırmaya hazırlanıyor.

GELENLERİN KIYAFETİNE BAKILACAK

Bold'da yer alan haberde, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan tribün dışında bir yere girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca ev sahibi ekibe ayrılan tribün bölümlerinde giyimi veya davranışlarıyla Türk takımıyla bir bağ kurmaları halinde, bu durumu o taraftarların stattan ihraç edilmelerine yol açacağı vurgulandı.

ALLİANZ ARENA'YI SALLADILAR

Galatasaraylı taraftarlar özellikle Bayern Münih ile oynanan deplasman maçında tribünlerin büyük bölümünü doldurmuş ve tezahüratlarıyla Allianz Arena'yı Aslantepe'ye çevirmişti. Bu durum Alman basınında, "Türkler stadı doldurdu. Bayern Münih deplasmanda gibi oynadı" ifadeleriyle yer almış ve önlem alınmaması eleştiri konusu olmuştu.