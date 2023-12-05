Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi.
Ocak ayında önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, operasyon için düğmeye bastı.
Eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'da sol bek, orta ve stoper transferleri hedefleniyor.
NELSSON İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Kadroda düşünülmeyen isimlere veda edicek olan Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılacak.
Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci plana düştü.
Kolombiyalı oyuncunun gölgesinde kalan Nelsson, istediği süreleri alamadığı için mutsuz.
Takımdan ayrılmayı kafasına koyan genç savunmacının ocak ayında yeni takımına imza atması bekleniyor.
Galatasaray, Nelsson'dan minimum 10 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.
Danimarkalı savunmacının ayrılığı sonrası stoper takviyesi planlayan Cimbom, çalışmalarına başladı.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, listesini oluşturuyor.
Kaliteli bir ismi kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
Aslan'ın Brezilya Ligi ekibi Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray ile birlikte Flamengo'nun peşinde olduğu öne sürülen Leo Ortiz'in son durumu hakkında kulübünden resmi açıklama geldi.
Bragantino Sportif Direktörü Diego Cerri, Ortiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkkında konuştu.
"SOMUT BİR TEMAS YOK"
Diego Cerri, "Leo Ortiz'in transferinde somut bir temas yok. Her şey spekülasyondan ibaret" ifadelerini kullandı.
Başarılı stoperin Bragantino'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Leo Ortiz, bu sezon Bragantino'da 21 maçta 2 gol kaydetti.