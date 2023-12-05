Haberler Galatasaray Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı amaçlayan Galatasaray, listesini belirlemeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız isimleri hedefine aldı. Nelsson'un ayrılığını hesaba katan sarı-kırmızılılar, Brezilya Ligi ekibi Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz'i gündemine almıştı. Brezilya ekibinin sportif direktöründen transfer konusunda açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 16:23
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BURAK ŞENTÜRK
Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Ocak ayında önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, operasyon için düğmeye bastı.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'da sol bek, orta ve stoper transferleri hedefleniyor.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

NELSSON İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Kadroda düşünülmeyen isimlere veda edicek olan Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılacak.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Danimarkalı stoper, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci plana düştü.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Kolombiyalı oyuncunun gölgesinde kalan Nelsson, istediği süreleri alamadığı için mutsuz.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan genç savunmacının ocak ayında yeni takımına imza atması bekleniyor.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Galatasaray, Nelsson'dan minimum 10 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Danimarkalı savunmacının ayrılığı sonrası stoper takviyesi planlayan Cimbom, çalışmalarına başladı.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, listesini oluşturuyor.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Kaliteli bir ismi kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Aslan'ın Brezilya Ligi ekibi Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Galatasaray ile birlikte Flamengo'nun peşinde olduğu öne sürülen Leo Ortiz'in son durumu hakkında kulübünden resmi açıklama geldi.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

Bragantino Sportif Direktörü Diego Cerri, Ortiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkkında konuştu.

Leo Ortiz'in kulübünden transfer yanıtı! Galatasaray...

"SOMUT BİR TEMAS YOK"
Diego Cerri, "Leo Ortiz'in transferinde somut bir temas yok. Her şey spekülasyondan ibaret" ifadelerini kullandı.

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