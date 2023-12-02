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Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Liderliği yeniden eline geçirmek isteyen sarı kırmızılılar mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkarken gözler Zaha'ya çevrilecek. İşte Okan Buruk'un Pendikspor maçındaki Zaha planı... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:24
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Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı son maçlarda çok formda.

Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Kasımpaşa karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsmıştı.

Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Hatayspor'u da boş geçmemişti. Alanyaspor mücadelesinde de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Buruk, Fildişili yıldızın şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor.

Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız isme şut emri verdi.

Galatasaray'da gözler Zaha'ya çevrildi! İşte Okan Buruk'un yeni planı

31 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına ortalama en fazla ikili mücadele kazanan kanat oyuncusu. 10.2 ile ilk sırada bulunuyor.

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