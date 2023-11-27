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Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Son dakika Galatasaray haberleri: Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda adı Real Madrid ile anılan Mauro Icardi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 10:59
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Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Manchester United maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının 23. şampiyonluğunu kazamasında önemli rol oynadı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Yönetim, yaz transfer döneminde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun bonservisini aldı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, bu sezon da gollerine devam ediyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Bu sezon çıktığı 21 maçtan 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'yi takımda görmek istediği ve Real Madrid'in yıldız golcü için 15 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

The Athletic'te yer alan habere göre ise Real Madrid'li yetkililer, Icardi'nin menajer aracılığıyla kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli yıldızla ilgilenmediklerini kaydetti.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

YÖNETİMDEN ICARDI VE MERTENS PLANI

Son olarak Alanyaspor'u 4-0 geçerek çarşamba günkü Manchester United maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da yönetim, Icardi ve Mertens'le ilgili planlarını belirledi.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, adı Real Madrid'le anılan Arjantinli golcüsünün takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Sık sık Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Mauro da ayrılığı düşünmüyor. 31'lik forvetin sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

MERTENS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Cimbom, Belçikalı yıldızı Dries Mertens'le ise sezon sonunda masaya oturacak.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Hem saha içi hem de saha dışında gösterdiği performansla örnek bir oyuncu profili sergileyen 36'lık orta saha, Alanya maçındaki 2 gol, 1 asistlik katkısı ile dikkat çekti.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mertens, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Icardi ve Mertens...

Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

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