Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta gözler Mauro İcardi'nin üzerindeydi. Beşiktaş derbisinde Rachid Ghezzal'in darbesiyle sakatlanan Arjantinli yıldız, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Bayern Münih maçlarını sakat sakat oynamşı ve boş geçmişti. Milli arada 2 defa takımla çalıştı. Farkını da hemen gösterdi.

YİNE AKIL DOLU GOL

Mauro İcardi, mücadelenin ilk devresinde 4 maçlık suskunluğunu bozdu. Sacha Boey'un Dries Mertens'i çizgiye kaçırdığı pozisyonda savunmacısından akıl dolu bir hamleyle kurtulan Arjantinli yıldız meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ardından Aslantepe yine 'yangın yeri' oldu. Yer gök "Aşkın olayım" tezahüratıyla inledi. İcardi ikinci yarıda yine zekasını konuşturdu. Biraz geri gelerek oyun kurulumuna yardımcı oldu. Dries Mertens ve Wilfried Zaha'ya da 1'er asistle resitalini tamamladı.

ZAHA COŞTU BİR KERE

Cimbom'un bir diğer yıldızı Wilfried Zaha da müthiş bir maç oynadı. Filidişili yıldız 1 gol attı, 1 asist yaptı. Son 3 maçta 4, toplamda 5. golünü attı. 1 de asisti var.