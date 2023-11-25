Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! "Dünkü idmanda..."

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"ABDÜLKERİM DÜNKÜ ANTREMANDA..."

"Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız.

"KEREM ÇOK MAÇ OYNADI"

"Kerem çok fazla maç oynadı, o da dinlenmek istedi. Maçın devamında kullanabiliriz.

"HER OYUNCUYU KULLANMAK İSTİYORUZ"

"Ziyech milli takımdan geç geldi. Kulübede olacak, oyunun devamında bakacağız. Kerem de dinlenmek istedi. Maçın devamında kullanabiliriz. Öyle düşündük. Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Bu çok önemli. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Her zaman 3 Türk'ü seçiyoruz. Ondan dolayı da farklı seçimler olabiliyor. Kadro yapmakta bizi zorlayan şeylerden biri bu."

"NDOMBELE ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

"Ndombele ikinci defa ilk 11'de başlıyor. Arayı çok iyi değerlendirdi. Bugün formayı vermek istedik. Oyun başlamasını istedik. Arada çalışanlar, gidenler, gelenler kadro seçimi zor oluyor ama maça başlayacağız ve devam edeceğimiz oyuncular var. Hedefimiz kazanmak. Alanyaspor oyun olarak, oyuncu tipi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha çok geçişi deneyecekler. Ama bizim için önemli olan her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynamak. En iyisini yapmaya çalışacağız.