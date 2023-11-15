Haberler Galatasaray En iyisi Buruk

En iyisi Buruk

Dünyaca ünlü Four Four Two Dergisi, ‘En iyi çıkış yapan teknik direktörler’ listesini açıklarken bu sezon da başarılı performansını sürdüren Okan Buruk, 4. sırada kendisine yer buldu. Alonso, Alguacil ve Emery ilk 3 sırayı paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyisi Buruk

Geçen sezon Galatasaray'ı hayata döndüren ve şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, bu sezon da teknik direktör olarak parlamaya devam ediyor. İlk kez 2013 yılında Elazığspor ile yedek kulübesinde boy gösteren 49 yaşındaki çalıştırıcı, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir tecrübelerinin ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Ligi 13. sırada bitirmesine ve oldukça sıkıntılı günlerden geçmesine karşılık elini taşın altına koymaktan çekinmedi.

İKİ KULVARDA DA PARLIYOR

İlk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk başarısını 'rastlantı' görenlere inat bu sezona da müthiş bir giriş yaptı. Ligde 11 hafta yenilgi yüzü görmedi, üst üste 10 maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Grup maçlarında da 4 puan topladı. Bu performansıyla Four Four Two Dergisi'nin, 'En iyi çıkış yapan teknik direktörler' listesine girdi. Buruk, Alonso, Alguacil ve Emery'nin ardından 4. sırada kendisine yer buldu.

KENDİSİNİ AŞTI

Okan Buruk, Süper Lig'de geçtiğimiz sezona göre daha iyi başlangıç yaptı. Geçen yıl 12 maçta 24 puan toplayan Buruk bu sezon 31 puana ulaşmayı başardı. Son maçında Hatayspor'a yenilerek sarsılsa da F.Bahçe'nin de puan kaybıyla averajla ikinci sırada aldı.

AVRUPA'DA ŞOV YAPTI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kopenhag maçında 2-0 geriye düşse de beraberliği yakaladı ve galibiyeti kaçıran taraftı. Manchester United karşısında da iki kez geriye düşmesine karşılık yılmadı ve deplasmanda kazanmasını bildi. Bayern Münih'le oynanan iki maç ise tam bir hayal kırıklığıydı. İki maçta da güçlü rakibini sahada ezse de bir türlü pozisyonları gole çeviremedi ve iki mağlubiyet aldı. Buna karşılık ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni topladı.

REKORTMEN

Galatasaray'ı yeniden parlak günlerine taşıyan Okan Buruk geçen sezon 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig'de üst üste maç kazanma rekoru kırdı.

Daha önce Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, 41 Süper Lig maçında Galatasaray ile 30 galibiyete ulaşmıştı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile 39 lig maçında 30 galibiyete ulaşarak bu rekoru kırdı.

Süper Lig'de iki farklı takımı en genç yaşta (49) şampiyon yapan teknik adam olarak Kaloperovic, Stankovic, Mustafa Denizli, Daum ve Lucescu'yu geride bıraktı.

Hamza Hamzaooğlu ile birlikte Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig ve Avrupa'da 23 maç yenilgi yüzü görmedi.

EN IYI ÇIKIŞ YAPAN 4 HOCA

1- Xavi Alonso - Leverkusen

2- Lmanol Alguacil - Soceidad

3- Unai Emery - Aston Villa

4- Okan Buruk - Galatasaray

DİĞER
Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı'dan bomba iddia: CHP'yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor
Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!
Kartal'ın gözdesi için 2. harekat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur kolları sıvadı! Devre arası gelecek
Galatasaray'dan santrfor bombası!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 15 Kasım
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Süper Loto çekildi! (14 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözdesiyle ilgili flaş gelişme! G.Saray'ın gözdesiyle ilgili flaş gelişme! 00:41
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a farklı kaybetti! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a farklı kaybetti! 00:41
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a farklı kaybetti! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a farklı kaybetti! 00:37
G.Saray'ın gözdesiyle ilgili flaş gelişme! G.Saray'ın gözdesiyle ilgili flaş gelişme! 00:26
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 23:54
F.Bahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında... F.Bahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında... 23:54
Daha Eski
Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu 23:54
İsmail Kartal'ı kızdıracak talep! İsmail Kartal'ı kızdıracak talep! 23:54
Yapay zeka ile hazırlandı! F.Bahçe ve A. Efes... Yapay zeka ile hazırlandı! F.Bahçe ve A. Efes... 23:54
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yalanlama! Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yalanlama! 23:54
Kaan Ayhan: Almanya maçı özel olacak Kaan Ayhan: Almanya maçı özel olacak 23:54
Ndombele'nin yerine o yıldızlar listede! Ndombele'nin yerine o yıldızlar listede! 23:54