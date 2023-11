En iyisi Buruk

Geçen sezon Galatasaray'ı hayata döndüren ve şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, bu sezon da teknik direktör olarak parlamaya devam ediyor. İlk kez 2013 yılında Elazığspor ile yedek kulübesinde boy gösteren 49 yaşındaki çalıştırıcı, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir tecrübelerinin ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Ligi 13. sırada bitirmesine ve oldukça sıkıntılı günlerden geçmesine karşılık elini taşın altına koymaktan çekinmedi.

İKİ KULVARDA DA PARLIYOR

İlk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk başarısını 'rastlantı' görenlere inat bu sezona da müthiş bir giriş yaptı. Ligde 11 hafta yenilgi yüzü görmedi, üst üste 10 maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Grup maçlarında da 4 puan topladı. Bu performansıyla Four Four Two Dergisi'nin, 'En iyi çıkış yapan teknik direktörler' listesine girdi. Buruk, Alonso, Alguacil ve Emery'nin ardından 4. sırada kendisine yer buldu.

KENDİSİNİ AŞTI

Okan Buruk, Süper Lig'de geçtiğimiz sezona göre daha iyi başlangıç yaptı. Geçen yıl 12 maçta 24 puan toplayan Buruk bu sezon 31 puana ulaşmayı başardı. Son maçında Hatayspor'a yenilerek sarsılsa da F.Bahçe'nin de puan kaybıyla averajla ikinci sırada aldı.

AVRUPA'DA ŞOV YAPTI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kopenhag maçında 2-0 geriye düşse de beraberliği yakaladı ve galibiyeti kaçıran taraftı. Manchester United karşısında da iki kez geriye düşmesine karşılık yılmadı ve deplasmanda kazanmasını bildi. Bayern Münih'le oynanan iki maç ise tam bir hayal kırıklığıydı. İki maçta da güçlü rakibini sahada ezse de bir türlü pozisyonları gole çeviremedi ve iki mağlubiyet aldı. Buna karşılık ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni topladı.

REKORTMEN

Galatasaray'ı yeniden parlak günlerine taşıyan Okan Buruk geçen sezon 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig'de üst üste maç kazanma rekoru kırdı.

Daha önce Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, 41 Süper Lig maçında Galatasaray ile 30 galibiyete ulaşmıştı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile 39 lig maçında 30 galibiyete ulaşarak bu rekoru kırdı.

Süper Lig'de iki farklı takımı en genç yaşta (49) şampiyon yapan teknik adam olarak Kaloperovic, Stankovic, Mustafa Denizli, Daum ve Lucescu'yu geride bıraktı.

Hamza Hamzaooğlu ile birlikte Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig ve Avrupa'da 23 maç yenilgi yüzü görmedi.

EN IYI ÇIKIŞ YAPAN 4 HOCA

1- Xavi Alonso - Leverkusen

2- Lmanol Alguacil - Soceidad

3- Unai Emery - Aston Villa

4- Okan Buruk - Galatasaray