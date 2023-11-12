GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'dan beklenmeyen hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Erce'nin hediyesi gol, ardından Icardi'nin kaçırdığı… 2. yarıda Kazımcan sakatlanmasa belki de yine gecikecek ve hatta gecikmiş değişiklikler ve kenardan gelenlerin başı kesilmiş tavuk gibi koşturdukları panik futbolu… Bir de Ziyech neden çıktı sorusu…