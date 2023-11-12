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GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, müsabaka hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:27
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GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

Galatasaray'ın eski oyuncularından Tugay Kerimoğlu, Atakaş Hatayspor'un 2-1 kazandığı maçı değerlendirdi.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Galatasaraylı oyuncuların akılları biraz Bayern Münih maçında kalmış gibi duruyordu. Oradan dönüş, Hatay deplasmanı zor.

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Hamleler hem biraz geç kaldı hem de giren oyuncular girdikten sonra çok fazla katkı yapamadı. Süre olarak belki geç girmiş olmaları etkinlik sağlayamamış olabilir ama etkili değillerdi."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Bir yerde kaybedeceksiniz. Bu kaçınılmaz. Futbolun doğasında var. O da bugüne denk geldi. Bir maç kaybetmeyle sezonu kaybetmiyorsunuz. Ahlar, vahlar olacak bir durum yok. Ayağa kalkmanız lazım."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"KEREM'İ KORUMAN LAZIM"
"Oyun içerisinde ilk yarıda gördüğüm ile ikinci yarıda gördüğüm arasında hiçbir fark yok."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Sizin elinizdeki oyuncuların teknik kapasitesi yüksektir. Galatasaray bugün devamlı uzun toplarla oynamayı tercih etti. Oyunun 90 dakika geneli uzun top. Bunu ancak yorgunluk ile bağdaştırabilirim."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Kerem'i koruman lazım. Son haftalarda çok eleştiriliyor. Oynadığı mevkii, girdiği pozisyonları kaçırmasıyla eleştiriliyor."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Bazen bir oyuncuyu kazanma noktasında inat edersin, sana yüzde 100'ünü verir. Sana geri dönüşü muhteşem olur ama bazı oyuncuyu da kaybetme şansını ona vermemen lazım."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"
"Bu oyunda kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bir oyuncu problemler yaşayıp bu nedenle tepki alıyorsa bazı oyuncularınızı korumak zorundasınız."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"OYUNDAN ÇIKAN MUTSUZ"
"Yorgunluğa her türlü kabulüm. Hepimiz yaşadık. Galatasaray'da oyuna giren mutlu, oyundan çıkan mutsuz."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Oyundan alınan oyuncu bana göre takım arkadaşına tepki veriyor, ona saygısızlık yapıyor, hocaya vermiyor."

GALATASARAY HABERİ: Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler! "Saygısızlık yapıyor"

"Kötüysen seni değiştirirler. Hocana neyin tepkisini vereceksin ki?"

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