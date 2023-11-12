Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

G.Saray, özellikle ilk yarı ne şut attı ne de topun yönünü çabuk değiştirebildi. Özellikle Hatayspor gibi kapanan takımlara karşı cepheden araya oynayarak ya da ikiyle bire bir pozisyon bulmak şart. Ama G.Saray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.