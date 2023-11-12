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Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:45
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Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - HAKEM ŞİMŞEK MÜKEMMELE YAKINDI

G.Saray, sezon başından beri Avrupa maçlarında çok çok iyi ama lig maçlarında ve de özellikle deplasmanlarda iyi oynamıyordu. Ve sonunda dün gece Hatay'a kaybettiler.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

G.Saray, özellikle ilk yarı ne şut attı ne de topun yönünü çabuk değiştirebildi. Özellikle Hatayspor gibi kapanan takımlara karşı cepheden araya oynayarak ya da ikiyle bire bir pozisyon bulmak şart. Ama G.Saray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

Hatay pek tabii ki iyi kapanıp çabuk kontrataklarla pozisyon yaratmak istiyordu. İlk yarıda bunu başardılar ve öne geçtiler.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

G.Saray, golden sonra beraberliği buldu ama bu gol tamamen Hatay kalecisi Erce'nin mutlak hatasından geldi.
Kendi oyuncusu ile çarpıştı, boşta kalan topu da Zaha filelere yolladı.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

İkinci yarı G.Saray, oyunu çözebilir diyorduk. Nitekim de bu yarıya G.Saray hem çok hızlı hem de çok istekli başladı.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

İkinci yarının 5-10 dakikası rakibi adeta bayılttılar. Direkten dönen top, ardından Erce'nin kurtardığı önemli pozisyondan hemen sonra golü G.Saray'dan beklerken Hatay'ın golü geldi. Yine müthiş bir kontratak, çok çabuk çıkan bir Hatayspor ve Lamkel ile gelen galibiyet golü…

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sonuçta G.Saray kazanmayı hak etmedi. Top kontrolünün %60-70 arası G.Saray'da olması bir şey ifade etmedi. Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti.

Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı

Çok ama çok beğendim. Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı.

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