Atakaş Hatayspor Galatasaray maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleden sarı-kırmızılılar mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY İLE ATAKAŞ HATAYSPOR 7. RANDEVUDA

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALIYOR

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.