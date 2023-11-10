Aslan peşini bırakmayacak

Galatasaray, Bayern Münih'i deplasmanda da sıkıştırdı ama rakipten çok hakem engeline takıldı. Kritik karşılaşmada Alman ekibi, Harry Kane'in iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılırken sarı-kırmızılı takımın tek sayısı Bakambu'dan geldi. İstanbul'daki maçta Bayern karşısında üstün bir oyun sergileyen Cimbom, deplasmanda da aynı etkili futbolunu ortaya koydu. Ancak karşısında Bayern'den çok hakem Antonio Nobre'yi buldu. Portekizli'nin kırılma anlarında verdiği kararlar, maçın kaderine etki etti.

OFSAYTTA YANLIŞ KİŞİYE BAKILDI

Barış Alper Yılmaz'ın Davies ile girdiği ikili mücadelede faulle durdurulmasının ardından ise ikinci sarı kart beklentisi oluştu. Ancak Antonio Nobre 'devam' kararı verince sarı-kırmızılıların kulübesi de büyük tepki gösterdi. 62. dakikada ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderirken yardımcı hakem, pozisyonun başlangıcında İcardi'nin ofsayt alanında olduğunu tespit etti. Pozisyonda İcardi, Kim Min Jae ile ikili mücadele halindeydi. Ofsayt çizgisi, Güney Koreli savunmacı hiza alınarak çekildi.

KONTROL İÇİN İKİ KEZ DURDURDU

Upamecano'nun sağ ayağının ofsaydı bozduğu iddiası, sosyal medyada inandırıcı bulunmadı. Harry Kane'in 60'daki golü de kontrol edildi ve geçerli sayıldı. Ardından maç tekrar durdu ve yeniden kontrol edildi, bir kez daha onay verildi. Ofsayt çizgisi çekilmedi. Hakemin uzatmaları da kısa kesmesi teknik heyetinin büyük tepkisini çekti. Galatasaray yönetimi, sonuca etki edecek hataların ardından UEFA'ya gitme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Arthur Nobre'yi kötü yönetiminden dolayı UEFA'ya şikayet edecek.

KIRMIZIYI DA VERMELİYDİ

Okan Buruk maç sonrası özellikle Davies'e gösterilmeyen kırmızı kart nedeniyle hakem Nobre'ye tepki gösterdi. Buruk, "Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var. Burada gol öncesinde, kritik bir pozisyon... Faulü veriyorsa, kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de hata yaptı. İki tane büyük, skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum hakemin" ifadelerini kullandı.

BU ACELE NEDEN?

İkinci yarıda 9 değişiklik yapıldı, 5 dakika Harry Kane'in attığı ilk golün incelenmesinde geçti. Fauller ve sakatlıklar oldu ve Nobre sadece 6 dakika uzatma çaldı. Bunun 3 dakikası da sakatlıkla geçti. Portekizli hakem 6 dakika dolar dolmaz oyunu bitirmeyi tercih etti

1 YIL MAÇ ALAMAYACAK

Galatasaray-Bayern Münih maçında görev yapan Antonio Nobre ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı ve sınıfı geçemedi. Skandal kararlara imza atan Portekizli, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçlarda en düşük gözlemci puanı alan hakem oldu. UEFA'nın Nobre'ye 1 yıl Şampiyonlar Ligi'nde maç vermeme kararı aldığı iddia edildi.