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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi gruplarındaki dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 4 maçta yaşadığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik nedeniyle UEFA'dan gelecek önemli bir geliri de kaçırmış oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 08:19
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Galatasaray ise 4 puanla, aynı puanlı Kopenhag'ın ardından 3. sıraya yerleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag'la berabere kalarak 1 puan almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Aslan, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı devirmeyi başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Temsilcimiz, Bayern Münih'le iç ve dış sahada yaptığı iki maçı da kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Galatasaray'ın hem Kopenhag beraberliği hem de Bayern Münih maçlarındaki yenilgileri, sarı-kırmızılıları önemli bir gelirden de etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın maddi kaybı büyük!

Sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, Kopenhag beraberliği ve Bayern Münih mağlubiyetleriyle UEFA tarafından verilen primlerden 7 milyon 470 bin euro (227 milyon TL) para ödülünü alma fırsatını tepti.

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