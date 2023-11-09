Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Buruk, "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var" sözleriyle Portekizli hakemi eleştirmişti.