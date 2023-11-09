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Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçta düdük çalan hakem Antonio Nobre, ilk kez görev yaptığı Şampinyolar Ligi'nde verdiği hatalı kararlarla sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti. Galatasaray yönetimi, Portekizli hakemle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 15:49 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 15:53
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Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çaldı.

Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Galatasaray cephesi, maçtaki hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.

Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Sarı-kırmızılı yönetim birçok tartışmalı kararın çıktığı müsabakanın ardından flaş bir karar aldı.

Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

HAKEMLER ŞİKAYET EDİLECEK
Milliyetin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'da görev yapan hakemler hakkında UEFA'ya şikayette bulunacak.

Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

OKAN BURUK ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTMUŞTU
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından hakem Antonio Nobre için sert eleştirilerde bulunmuştu.

Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Buruk, "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var" sözleriyle Portekizli hakemi eleştirmişti.

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