Galatasaray Bayern Münih maçının hakemini şikayet edecek! Kararlarıyla tepki çekmişti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Alman ekibinin gollerini Harry Kane atarken, Aslan tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Alman ekibinin gollerini Harry Kane atarken, Aslan tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.
Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çaldı.
Galatasaray cephesi, maçtaki hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı yönetim birçok tartışmalı kararın çıktığı müsabakanın ardından flaş bir karar aldı.
HAKEMLER ŞİKAYET EDİLECEK
Milliyetin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'da görev yapan hakemler hakkında UEFA'ya şikayette bulunacak.
OKAN BURUK ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTMUŞTU
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından hakem Antonio Nobre için sert eleştirilerde bulunmuştu.
Buruk, "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var" sözleriyle Portekizli hakemi eleştirmişti.
Öte yandan hakem Antonio Nobre'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk görevini Bayern Münih - Galatasaray karşılaşmasında alması tepki çekti.