Wanda Nara'dan hastalığı hakkında açıklama geldi!

Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalandığını açıklayan Wanda Nara, Arjantin basınından sunucu Angel de Brito'ya açıklamar yaptı.

Angel de Brito, Wanda Nara'nın Arjantin'e gelmesi ve Fundaleu'dan tedavi merkezinde doktor Miguel Pavlovsky ile yaptığı istişarenin sonrasında kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.

WANDA NARA: İLAÇLARIMI ALMAYI BIRAKMIYORUM

Wanda Nara, mesajında "Arjantin'e gittiğimde tüm kontrolleri tekrar yaptırdım ve değerler stabilize olduğu için iyiydim. Doktorun benden istediği tek şey, ilaçlarımı almayı bırakmamam. Çok titizim, ilaçlarımı almayı bırakmıyorum ve tüm kontrolleri yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Angel de Brito, Wanda Nara'nın yarışma programına katılmadan önce de doktoruna danıştığını ve fiziksel aktivite için uygun olup olmadığını yönelik bilgi istediğini aktardı.

"Şüpheleri vardı" diyen Angel de Brito, doktorun ise; ilaçlarına, uykusuna ve dinlenmesine dikkat ettiği takdirde Wanda Nara ve ailesine fiziksel olarak bir sorun yaşamayacağını söylediğini belirtti.