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İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. Dikkat çeken bir grafik yakalayan deneyimli golcü, Avrupa piyasasının yeniden gözdesi haline geldi. İtalyan devleri Inter ve Milan ile adı anılan Mauro Icardi hakkında Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 10:30
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İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da küllerinden doğan ve bu sezon bonservisi alınan Mauro Icardi, müthiş performansını sürdürüyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Performansıyla göz dolduran Arjantinli yıldız, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da ilk 11 haftada 10 gol kaydetti.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Takıma büyük bir katkı sağlayan golcü oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumunda bulunuyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Büyük bir fedakarlık örneği de gösteren Mauro Icardi, son maçlarda iğneyle sahaya çıkıyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Takımını yalnız bırakmak istemeyen yıldız futbolcu, sakatlığına rağmen tüm mücadelesini ortaya koyuyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İTALYAN MEDYASINDA GÜNDEMDE!
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Icardi, İtalyan medyasında da gündemden düşmüyor.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

TÜRKİYE'DEN AYRILMAYACAK!
Yaz döneminde Inter ve Milan'la anılan Arjantinli golcünün artık Türkiye'den ayrılmayacağı yazıldı.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Akşam'ın Interlive'dan derlediği haberde şu ifadeler yer aldı: "Mediaset'in tanınmış gazetecisi Bruno Longhgi, Icardi meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Icardi'nin olası dönüşüne ilişkin bir düşünce kalmadı.'

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Inter kariyeri, Arjantinli oyuncuda travmatik bir deneyime neden oldu. Daha sonra takım arkadaşları tarafından kendi hataları nedeniyle değil, eşinin çıkışları nedeniyle o zamanki teknik direktör Spaletti tarafından bir kenara itildi.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Diğer şeylerin yanı sıra şunu da belirtmek gerekir ki Icardi, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Türkiye'de mutlu.

İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Edin Dzeko'nun önünde zirvede yer alıyor. Bu noktada İtalya'ya dönme arzusunun kalmadığını düşünüyorum.

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