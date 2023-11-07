İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da küllerinden doğan ve bu sezon bonservisi alınan Mauro Icardi, müthiş performansını sürdürüyor.
Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da küllerinden doğan ve bu sezon bonservisi alınan Mauro Icardi, müthiş performansını sürdürüyor.
Performansıyla göz dolduran Arjantinli yıldız, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da ilk 11 haftada 10 gol kaydetti.
Takıma büyük bir katkı sağlayan golcü oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumunda bulunuyor.
Büyük bir fedakarlık örneği de gösteren Mauro Icardi, son maçlarda iğneyle sahaya çıkıyor.
Takımını yalnız bırakmak istemeyen yıldız futbolcu, sakatlığına rağmen tüm mücadelesini ortaya koyuyor.
İTALYAN MEDYASINDA GÜNDEMDE!
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Icardi, İtalyan medyasında da gündemden düşmüyor.
TÜRKİYE'DEN AYRILMAYACAK!
Yaz döneminde Inter ve Milan'la anılan Arjantinli golcünün artık Türkiye'den ayrılmayacağı yazıldı.
Akşam'ın Interlive'dan derlediği haberde şu ifadeler yer aldı: "Mediaset'in tanınmış gazetecisi Bruno Longhgi, Icardi meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Icardi'nin olası dönüşüne ilişkin bir düşünce kalmadı.'
Inter kariyeri, Arjantinli oyuncuda travmatik bir deneyime neden oldu. Daha sonra takım arkadaşları tarafından kendi hataları nedeniyle değil, eşinin çıkışları nedeniyle o zamanki teknik direktör Spaletti tarafından bir kenara itildi.
Diğer şeylerin yanı sıra şunu da belirtmek gerekir ki Icardi, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Türkiye'de mutlu.
Edin Dzeko'nun önünde zirvede yer alıyor. Bu noktada İtalya'ya dönme arzusunun kalmadığını düşünüyorum.