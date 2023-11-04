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Kazanarak gidiyoruz

Okan Buruk, “Kazanmak önemli. Kazanarak gidiyoruz. Üst üste 10 galibiyet aldık” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Kazanarak gidiyoruz

G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu şunları söyledi: "İlk yarılarla ikinci yarılar arasında fark oluyor. Biraz daha tempo yükseltmek yerine bu maçı böyle götürelim nasıl olsa öndeyiz, üç gün sonra maç var psikolojisi oluyor. Genel olarak kazanmak çok önemli. Kazanarak gidiyoruz. Bugün Zaha'yı ve Hakim'i de kazandık ayrıca... Ne olursa olsun kazanmayı bildik. Üst üste 10 galibiyet aldık, yüzde yüzümüzle oynamasak da... Muslera'nın son durumu tetkiklerden sonra belli olacak. İnşallah önemli bir şeyi yoktur."

KÖSTEBEK İDDİASI

Okan Buruk, kulüpte köstebek olduğuna vurgu yaptı ve "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu" dedi.

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