Aslan parçası Zaha

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı ve 'Ali Cabbar' şarkısıyla transferini duyurduğu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında yıldızını parlattı. Sarı-kırmızılı futbol severlerin sezon başından bu yana çok şey beklediği Fildişi Sahilli süper star, dün İngiltere günlerinden esintiler sundu ve attığı gollerin yanı sıra ortaya koyduğu oyunla da Galatasaray taraftarından tam not aldı.

MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Maça oldukça istekli başlayan ve Kasımpaşa'nın sağ kanadını felç eden Wilfried Zaha, 33'te sahneye çıktı. Rakibinden kaptığı topa ceza sahası dışında çok sert vuran Fildişili yıldız, muhteşem bir gole imza attı. İkinci yarıda da istekli ve arzulu performansını devam ettiren Zaha, bu kez 51'de ceza sahası içinden şık bir plase ile meşin yuvarlağı iğne deliğinden geçirerek ağlarla buluşturdu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri atan Zaha, 82'de yerini Barış'a bıraktı.

GOLLER ATTIM, MUTLUYUM

Galatasaray'a galibiyeti getiren Zaha, maç sonu mutlu olduğunu söyledi. Fildişili yıldız, "Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Mutluyum, önemli olan Galatasaray için golleri atmak. Tek düşündüğüm şey bu" diye konuştu.

RİZE KAHRAMANI 75'TE GİRDİ

Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle Galatasaray'a üç puanı getiren Sergio Oliveira, Kasımpaşa karşılaşmasına yine yedek başladı. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli yıldızı 75'te oyuna soktu. Sergio, uzatmalarla birlikte görev yaptığı 25 dakikada klasına yakışır oynadı ve 'forma savaşında varım' dedi.

ASLAN'IN DUVARI SANCHEZ

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, her geçen gün performansıyla sarı-kırmızılı futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Kolombiyalı oyuncu, dün Kasımpaşa karşısında sol stoperde oynamasına rağmen yine müthiş bir oyun sergiledi. Kasımpaşa ataklarında duvar ören Sanchez alkış aldı.