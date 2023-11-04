Haberler Galatasaray Aslan parçası Zaha

Aslan parçası Zaha

Galatasaray, Kasımpaşa’yı Zaha’nın dublesiyle geçti. 30 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde üçüncü toplamda ise dördüncü kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan parçası Zaha

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı ve 'Ali Cabbar' şarkısıyla transferini duyurduğu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında yıldızını parlattı. Sarı-kırmızılı futbol severlerin sezon başından bu yana çok şey beklediği Fildişi Sahilli süper star, dün İngiltere günlerinden esintiler sundu ve attığı gollerin yanı sıra ortaya koyduğu oyunla da Galatasaray taraftarından tam not aldı.

MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Maça oldukça istekli başlayan ve Kasımpaşa'nın sağ kanadını felç eden Wilfried Zaha, 33'te sahneye çıktı. Rakibinden kaptığı topa ceza sahası dışında çok sert vuran Fildişili yıldız, muhteşem bir gole imza attı. İkinci yarıda da istekli ve arzulu performansını devam ettiren Zaha, bu kez 51'de ceza sahası içinden şık bir plase ile meşin yuvarlağı iğne deliğinden geçirerek ağlarla buluşturdu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri atan Zaha, 82'de yerini Barış'a bıraktı.

GOLLER ATTIM, MUTLUYUM

Galatasaray'a galibiyeti getiren Zaha, maç sonu mutlu olduğunu söyledi. Fildişili yıldız, "Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Mutluyum, önemli olan Galatasaray için golleri atmak. Tek düşündüğüm şey bu" diye konuştu.

RİZE KAHRAMANI 75'TE GİRDİ

Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle Galatasaray'a üç puanı getiren Sergio Oliveira, Kasımpaşa karşılaşmasına yine yedek başladı. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli yıldızı 75'te oyuna soktu. Sergio, uzatmalarla birlikte görev yaptığı 25 dakikada klasına yakışır oynadı ve 'forma savaşında varım' dedi.

ASLAN'IN DUVARI SANCHEZ

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, her geçen gün performansıyla sarı-kırmızılı futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Kolombiyalı oyuncu, dün Kasımpaşa karşısında sol stoperde oynamasına rağmen yine müthiş bir oyun sergiledi. Kasımpaşa ataklarında duvar ören Sanchez alkış aldı.

DİĞER
SON DAKİKA: Szymanski transferini duyurdular! İşte Fenerbahçeli yıldızın yeni adresi...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor! Gazze'nin bir can damarı daha kesildi!
İsmail Kartal'ın oyun planı belli oldu
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı?
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (4 Kasım Cumartesi)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Kasım bugün kimin maçı var?
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onur Bulut şoku! Onur Bulut şoku! 01:35
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:24
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:24
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:20
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? 01:14
Daha Eski
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi 01:13
Buruk'tan Muslera açıklaması! Buruk'tan Muslera açıklaması! 01:13
Muslera stattan böyle ayrıldı! Muslera stattan böyle ayrıldı! 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
A. Efes deplasmanda mağlup A. Efes deplasmanda mağlup 01:13
Cimbom'da Zaha'nın gecesi! Cimbom'da Zaha'nın gecesi! 01:13